У мережі показали заборонені фото про реальне життя в СРСР

Юля Ухіна Люди 03:15, 23.03.2021 Оновлено: 11:00, 23.03.2021

У мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.

Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим. Про це на LiveJournal розповів білоруський блогер Максим Мирович (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, обидва вони працювали звичайними радянськими фотографами, що знімають передовиків виробництва і роботу роторної жатки для місцевої преси. Водночас від часу знімали "для себе" – і життя, зображене на цих знімках, разюче відрізнялося від того, що публікувала радянська преса.

"Зрозуміло, більшість цих знімків в СРСР були заборонені – їх не можна було ніде опублікувати, а сам факт фотографування подібних сюжетів міг зацікавити міліцію або спецслужби. Надалі фотографа могли позбавити роботи за "очорнення радянської дійсності" – хоча він лише знімав все, що бачив навколо", – пише Мирович.

"Опала курячої тушки", 80-ті роки
mirovich.media

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік

"На знімку зображений майстер, який прийшов у цех КМК, щоб полагодити цехові годинники, але у коксової батареї місцями виділяється газ, від якого людина п'яніє. Сп'янілий майстер вийшов на повітря, щоб прийти до тями – і тут його зняв фотограф", – розповів блогер.

"Електрослюсар на коксовій батареї", 1980 рік
mirovich.media

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік

"У цьому знімку "прекрасно" все – і жінка, яка змушена після пологів лежати на каталці в коридорі, і кефір – який в СРСР вважався чимось там "лікарським" через брак чогось кращого", – поділився Мирович.

"Пологовий будинок. Кефір після пологів", 1981 рік
mirovich.media

"Обід бригади на свинофермі", 1981 рік

"Пляшки з якимось пивом або напоєм, хліб та сіль, і більше нічого", – пише блогер.

"Обід бригади на свинофермі", 1981 рік
mirovich.media

"Свято Масляної у шахтарів", 1984 рік

"Знімок добре передає атмосферу "добровільно-примусових" совкових свят. У пропагандистських фільмах на таких заходах завжди світило сонце і всі відвідувачі посміхалися сліпучими посмішками – а у житті все часто виглядало якось так", – розповів Мирович.

"Свято Масляної у шахтарів", 1984 рік
mirovich.media
"Обідня перерва в механічних майстернях ЗахСибгеологіі", 1983 рік
mirovich.media
"Газетний кіоск на вулиці Металургів", початок 1980-х
mirovich.media
"Жінки з беляшами і візком цеглин", 1981 рік
mirovich.media
."Прапороносець на льоду", 1981 рік
mirovich.media
"Черга у ванній", 29 травня 1981 року в Новокузнецькому Будинку дитини
mirovich.media
"Продаж баранячих кісток", вулиця Віри Соломіної, Новокузнецьк, 1980-ті роки
mirovich.media
"Люди з м'ясом на вулиці Ентузіастів"
mirovich.media
"Найкраще у світі радянське морозиво"
mirovich.media
"Портрет з покупками"
mirovich.media
"Центральний ринок на вулиці Курако", 1983 рік
"Продавець букетів", 1980 рік
mirovich.media
"Лекція про міжнародне становище", 1979 рік
"Бригада колгоспниць слухає виступ артистів пересувної агітбригади", 1980 рік
mirovich.media

Раніше OBOZREVATEL розповідав про вісім фільмів вітчизняного і західного кінематографа, які були заборонені до перегляду в СРСР.

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