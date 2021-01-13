У мережі показали, який вигляд зараз має син онкохворої Заворотнюк

Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Анна поділилася з шанувальниками рідкісним фото свого брата Майкла.

Так, дівчина відповідала на запитання підписників у своєму Instagram-акаунті й вони поцікавилися у неї, як закінчив школу Майкл. Донька Заворотнюк відповіла, що не знає, але поділилася знімком хлопця. Нагадаємо, що Майкл – майже не з'являється у соцмережах, в той час, як Анна активно веде свій блог.

"Це одному Майклу відомо", – відповіла Анна на питання, як її брат закінчив школу.

Син Анастасії Заворотнюк Майлк Instagram-акаунт Анни Заворотнюк

Майкл народився в шлюбі Анастасії Заворотнюк з підприємцем Дмитром Стрюковим. Йому зараз 20 років. Він вчиться в МДІМВ. Сестра Майкла розповідала, що він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі й пише вірші.

Анна і Майкл Заворотнюк Instagram-акаунт Анни Заворотнюк

Пропонуємо подивитися, як син Анастасії Заворотнюк Майкл виглядав в дитинстві:

Анастасія Заворотнюк з донькою і сином versiya.info

Анастасія Заворотнюк з сином Майклом goodhouse.ru

Анастасія Заворотнюк з донькою і сином versiya.info

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