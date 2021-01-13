У мережі показали, який вигляд зараз має син онкохворої Заворотнюк
Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Анна поділилася з шанувальниками рідкісним фото свого брата Майкла.
Так, дівчина відповідала на запитання підписників у своєму Instagram-акаунті й вони поцікавилися у неї, як закінчив школу Майкл. Донька Заворотнюк відповіла, що не знає, але поділилася знімком хлопця. Нагадаємо, що Майкл – майже не з'являється у соцмережах, в той час, як Анна активно веде свій блог.
"Це одному Майклу відомо", – відповіла Анна на питання, як її брат закінчив школу.
Майкл народився в шлюбі Анастасії Заворотнюк з підприємцем Дмитром Стрюковим. Йому зараз 20 років. Він вчиться в МДІМВ. Сестра Майкла розповідала, що він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі й пише вірші.
Пропонуємо подивитися, як син Анастасії Заворотнюк Майкл виглядав в дитинстві:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2019 стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що актриса потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики під`єднали її до апарату штучної вентиляції легенів.
У 2020 році, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хімієтерапія кардинально змінила зовнішність зірки.