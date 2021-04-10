У мережі показали, як відреагували на смерть принца Філіпа Гаррі та Меган

У зв'язку зі смертю принца Філіпа герцог Сассекський Гаррі та його дружина Меган Маркл вшанували пам'ять чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II.

На сайті свого благодійного фонду Archwell подружжя оприлюднило першу реакцію на сумні новини про смерть герцога Единбурзького Філіпа, якому було 99 років. У пості Гаррі та Меган написали коротке співчуття і повідомили, що їм його не вистачатиме.

"Його королівська високість герцог Единбурзький. 1921 – 2021. Спасибі за службу. Нам вас дуже не вистачатиме", – опублікували в мережі герцог і герцогиня.

Гаррі та Меган написали коротке співчуття і повідомили, що їм його не вистачатиме. скриншот із сайту

Крім того, з'явилася інформація про те, що принц Гаррі планує приїхати до Великої Британії на похорон дідуся, але чи приєднається до нього його дружина Меган Маркл – поки невідомо.

Нагадаємо, похорони герцога не будуть державними, його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

У січні 2020-го принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі та Меган офіційно перестали представляти королівську сім'ю Великої Британії. Серед іншого їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог і герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми та серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцу Філіпу влітку 2021 року мало виповнитися 100 років. Але він був проти того, щоб святкувати день народження і заявляв, що вже і так "розвалюється".