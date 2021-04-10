В сети показали, как отреагировали на смерть принца Филиппа Гарри и Меган

В связи со смертью принца Филиппа герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл почтили память супругу королевы Великобритании Елизаветы II.

На сайте своего благотворительного фонда Archwell супруги обнародовали первую реакцию на печальные новости о кончине герцога Эдинбургского Филиппа, которому было 99 лет. В посте Гарри и Меган написали короткое соболезнование и сообщили, что им будет его не хватать.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – опубликовали в сети герцог и герцогиня.

Гарри и Меган написали короткое соболезнование и сообщили, что им будет его не хватать. . скриншот с сайта

Кроме того, появилась информация о том, что принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки, но присоединится ли к нему его супруга Меган Маркл – пока неизвестно.

Напомним, похороны герцога не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцу Филиппу летом 2021 года должно было исполнится 100 лет. Но он был против того, чтобы праздновать день рождения и заявлял, что уже и так "разваливается".