У мережі показали рідкісне фото 17-річного принца Філіпа з дівчиною на пляжі

Британська фотомодель і акторка Поппі Делевінь поділилася із шанувальниками чорно-білим знімком, на якому показала свою бабусю Анджелу в молодості разом із 17-річним принцом Філіпом.

Кадр був зроблений у Венеції 1938 року. Відповідне фото Делевінь опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на знімку герцог Единбурзький був одягнений у штани і сорочку-поло, а усміхнена бабуся Делевінь сиділа поруч із ним у купальнику і блискучих сандалях.

"Мої двоюрідні брати пам'ятають, як бабуся казала: "Після зустрічі з ним (з принцом Філіпом) я подумала, що одного разу він стане для когось дуже хорошим чоловіком". Вона мала рацію", – підписала фото модель.

Як виглядав принц Філіп у 17 років Instagram/Поппі Делевінь

Щодо "хорошого чоловіка" бабуся Делевінь дійсно передбачила. У період навчання в коледжі принц Філіп познайомився зі своїми чотириюрідними сестрами – принцесами Єлизаветою і Маргарет, під час їхнього візиту до навчального закладу разом із королем Георгом VI.

Після цього між Філіпом та Єлизаветою зав'язалося листування, і 1946 року Філіп попросив у короля дозволу одружитися на спадкоємиці престолу. Про їхні заручини було оголошено 10 липня 1947 року. Одруження відбулося 20 листопада того ж року у Вестмінстерському абатстві.

Раніше OBOZREVATEL згадав, який вигляд мав принц Філіп у молодості. Герцог більш ніж 70 років надавав незмінну і тверду підтримку Британській монархії.