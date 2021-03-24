У мережі показали Моніку Беллуччі на знімку 30-річної давності

У мережі розмістили архівний знімок італійської акторки Моніки Беллуччі, який було зроблено у 1990 році. Знаменитість позувала у стильному вбранні.

Відповідне фото опублікували на сторінці у Facebook "Movie Seekers". Шанувальники зірки залишили безліч коментарів під постом (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Беллуччі позувала на камеру в сукні темно-коричневого кольору, такого ж відтінку колготах і туфлях. Свій образ акторка доповнила масивним намистом на шиї.

Беллуччі позувала на камеру в сукні темно-коричневого кольору Facebook "Movie Seekers"

Користувачі мережі зазначили, що модель має дуже витончений вигляд, а також більшість підкреслили натуральну красу Беллуччі.

"Як прекрасна! Почуттєва, витончена, сексуальна! Справжня краса!", "Яка витонченість і тонкий смак!", "Красуня з гідністю, в будь-якому віці", – пишуть люди в коментарях.

Користувачі мережі зазначили, що модель має дуже витончений вигляд Скриншот

Фото моделі оцінили в мережі Скриншот

Моніка Беллуччі – італійська акторка і модель. Популярність у кіно Беллуччі принесли такі фільми, як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра".

Раніше Беллуччі поділилася із шанувальниками знімком, на якому позувала в сексуальному боді для відомого ювелірного дому Cartier. Вона вразила фанатів ефектним образом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Моніка Беллуччі розлютила шанувальників своїм фото у мережі. На кадрі знаменитість позує у вбранні від Dolce&Gabbana, а на її колінах лежить чоловік.