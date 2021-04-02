У мережі показали фото 65-річної Доліної без фотошопу
Російський естрадний співак Олексій Глизін опублікував знімок, на якому з'явилася виконавиця Лариса Доліна без фотошопу та фільтрів.
У своєму блозі 65-річна знаменитість має значно молодший вигляд, але артист показав реальне обличчя жінки. Відповідне фото Глизін розмістив на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, у кадрі поруч зі співаком позував Дмитро Четвергов і Лариса Доліна, зовнішній вигляд якої явно відрізняється від того, що вона показує на своєму акаунті. Видно, що у артистки безліч зморшок і рідке волосся.
"Усіх на фото впізнали?" – коротко підписав знімок Глизін.
Варто зазначити, що в Instagram Доліній часто пишуть здивовані коментарі щодо зовнішності співачки. Багато хто звинувачує знаменитість в тому, що вона обробляє фотографії за допомогою фотошопу.
"Не соромно фотошопити фото?", "Фотошопи суцільні", "Це не фотошоп, це операції", "Пластика звичайно творить чудеса і корекція фігури хірургічним шляхом", – пишуть люди в мережі.
Лариса Доліна – радянська і російська естрадна і джазова співачка, актриса, народна артистка РФ.
Триразова володарка національної російської музичної премії "Овація". Членкиня партії "Єдина Росія".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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