У мережі показали фото 65-річної Доліної без фотошопу

Російський естрадний співак Олексій Глизін опублікував знімок, на якому з'явилася виконавиця Лариса Доліна без фотошопу та фільтрів.

У своєму блозі 65-річна знаменитість має значно молодший вигляд, але артист показав реальне обличчя жінки. Відповідне фото Глизін розмістив на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кадрі поруч зі співаком позував Дмитро Четвергов і Лариса Доліна, зовнішній вигляд якої явно відрізняється від того, що вона показує на своєму акаунті. Видно, що у артистки безліч зморшок і рідке волосся.

"Усіх на фото впізнали?" – коротко підписав знімок Глизін.

Варто зазначити, що в Instagram Доліній часто пишуть здивовані коментарі щодо зовнішності співачки. Багато хто звинувачує знаменитість в тому, що вона обробляє фотографії за допомогою фотошопу.

"Не соромно фотошопити фото?", "Фотошопи суцільні", "Це не фотошоп, це операції", "Пластика звичайно творить чудеса і корекція фігури хірургічним шляхом", – пишуть люди в мережі.

Лариса Доліна – радянська і російська естрадна і джазова співачка, актриса, народна артистка РФ.

Триразова володарка національної російської музичної премії "Овація". Членкиня партії "Єдина Росія".

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