У Києві провчили вуличного музиканта, який співав пісні Моргенштерна. Відео
У Києві на Хрещатику провчили вуличного музиканта, який співав пісні російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва). Місцеві активісти напали на чоловіка і заборонили йому співати треки.
За даними видання Телеграф вуличного музиканта звуть Денис і він приїхав з Харкова. У відео, опубліковане телеграм-каналом "Харків 1654 ", між місцевими активістами і хлопцем стався конфлікт – чоловіки пригрозили за повторне виконання пісень Моргенштерна відрізати вуличному музиканту палець на нозі.
"Пам'ятайте Денчіка, який виступав на Холодній Горі і збирав гроші на зуби? Поїхав до Києва підзаробити, а на нього місцеві активісти напали і заборонили співати пісні Моргенштерна", – йдеться в повідомленні.
При цьому в повідомленні нагадали, що артист Моргенштерн не заборонений в Україні і навіть має намір влітку вирушить з туром.
До слова, минулого року концерт Моргенштерна в Одесі обернувся скандалом. Під час свого виступу репер назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "е**тою показухою". Пізніше своє невдоволення тим, що сталося, висловило безліч українців. Вони звинуватили артиста в тому, що той іронізує над смертю людей.
Що ще відомо про репера Моргенштерна
Моргенштерн став популярним 2018 року, коли з відеоблогера перекваліфікувався в музиканта і репера. Випустивши перший міні-альбом Hate Me – почав давати концерти і знімати провокаційні кліпи, в яких найчастіше з'являвся в образі багатого хлопця, якого оточують дівчата і слава.
На особистій сторінці в соцмережі Instagram у репера часто можна помітити відео і фото, на яких він позує оголеним.
З 2017 року Моргенштерн був у близьких стосунках з Ділар Зінатулліной. За словами Алішера, в кінці 2019 року він запропонував дівчині зробити їх "вільними", але Ділар не погодилась і пара розійшлася. Однак в листопаді 2020 року вони відновили свої стосунки.