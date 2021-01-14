У Кейт Міддлтон знайшлися родички з Голлівуду

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що в герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон знайшлися віддалені родичі, які є популярними голлівудськими акторками – сестри Феннінг.

Генеалогічне дослідження показало, що вони є прямими нащадками короля Англії Едуарда III. Про це повідомляє видання Daily Express.

Як стало відомо, Дакота Феннінг – американська акторка і фотомодель. Акторську кар'єру почала 2000 року, зігравши невелику роль у телесеріалі "Швидка допомога". Стала відома після появи в дитинстві в таких фільмах, як "Я – Сем", "Гнів", "Війна світів".

Ель Феннінг – молодша сестра акторки Дакоти Феннінг. Найбільш відомі фільми з нею: "Вавилон", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Супер 8", "Чаклунка", "Неоновий демон".

Голлівудські акторки сестри Феннінг Danveri Project

Так, король Англії Едуард III був одружений із Філіпою де Авен – дочки Вільгельма I Доброго. Дакота і Ель пов'язані з ним через матір Хізер Джой Аррінгтон, яка йому прапраонука.

Сестри Феннінг є далекими кузинами Кейт Міддлтон, яку також пов'язують родинні зв'язки з королем Едуардом.

Який мають вигляд Дакота і Ель Феннінг Peopletalk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що незабаром принц Вільям і Кейт Міддлтон покинуть Кенсінгтонський палац і переїдуть у свій заміський будинок Анмер-Холл.