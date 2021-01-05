У Білорусі заборонили концерти відомого стендапера, який у РФ висміяв Лукашенка

Білоруський стендап-комік Слава Комісаренко розповів, що через критику нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка йому заборонили давати концерти в Мінську.

Виступи Комісаренка мали відбутися у квітні 2021 року. Про скасування вже заявлених концертів у Білорусі комік повідомив під час одного зі своїх виступів. Ролик опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"А хто дивився випуск "Что было дальше?" (популярне шоу на YouTube, – Ред.) з моєю участю? Загалом, ось що сталося. Тепер усі мої концерти в Білорусі заборонені, скасували моє гастрольне посвідчення... Іронічно, що всім концерти скасовує коронавірус, а мені – головний COVID-дисидент. Тому я тепер не бачу сенсу стримуватися", – розповів Комісаренко.

Стендап Слави Комісаренка заборонили в Білорусі. Афіша Москви

Інформацію про скасування концертів Слави Комісаренка також підтвердили організатори. За їхніми словами, вони звернулися за поясненнями в Мінський міськвиконком і там щодо анулювання дають "дивні коментарі" і "щоразу посилаються на нові причини".

Нагадаємо:

Слава Комісаренко неодноразово висловлювався проти насильства, яке силовики застосовували до учасників акцій протесту в Білорусі й говорив про фальсифікації результатів президентських виборів.

У листопаді 2020 року в програмі "Что было дальше?" Комісаренко назвав Лукашенка "чик-чириком" і висміяв його появу на публіці з автоматом.

Комісаренко – один із найвідоміших білоруських стендаперів. Останні кілька років він живе в Росії і в Білорусь приїздить із концертами один-два рази на рік.

Випуск шоу "Что было дальше?" зі Славою Комісаренком: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один білоруський комік Іван Усович, який переїхав жити до Росії, розкритикував Олександра Лукашенка через агресивну політику і диктатуру в Білорусі.