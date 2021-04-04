Цибульська з розбитим підборіддям і коліном розповіла про неприємний інцидент

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився днями. Зірка впала з дитячого самоката і сильно травмувалася.

Про цю прикрість Цибульська розповіла на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька фото з травмами. Судячи по знімках, зірка розбила собі підборіддя і коліно. На кадрах артистка з'явилася з пластирами на ранах.

"Як розбити підборіддя за 10 секунд. Хто не ризикує – той не п'є шампанського. А хто ризикує – скасовує зйомки і п'є знеболююче. Кіси, наступного разу, коли захочете відчути себе маленькою дівчинкою – краще попросіть свого бойфренда купити вам морозиво і зводити в кіно. І не забирайте у дітей самокати ", – повідомила в фотоблозі співачка.

Оля Цибульська розбила підборіддя і коліно. Instagram Олі Цибульської

Коротко про знаменитість:

Оля Цибульська – українська співачка, теле- і радіоведуча, автор пісень.

13 листопада 2020 року Цибульська презентувала дебютний альбом "По барабану". До платівки увійшло 6 треків. Сам альбом співачка назвала своїм музичним щоденником і пояснила його назву як позицію щодо критики оточуючих і власних страхів.

Також артистка представила однойменний сингл альбому в суперфіналі проєкту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

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