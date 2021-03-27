Відомий музикант Антон Стрілець – про гру на унікальному хендпані: це моє життя. Інтерв'ю

Антон Стрілець із міста Черкаси – один із найнезвичайніших музикантів Європи. Річ у тім, що він грає на унікальному інструменті хендпан. Це напівсфера зі сталі, на внутрішній поверхні якої розташовані заглиблення – тональні поля, що видають звук після легкого удару по них рукою.

Музика хендпана – це щось легке й одночасно космічне, оскільки миттєво заспокоює людину і вводить у стан концентрації. Майстер гри на хендпані Антон Стрілець розповів ексклюзивно OBOZREVATEL, як дізнався про цей незвичайний інструмент і коли почав виступати на одній сцені з O.Torvald, Артемом Пивоваровим та іншими відомими українськими виконавцями (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

– Як ви дізналися про хендпан і вирішили навчитися на ньому грати?

– Я з 2005 року почав займатися музикою, навчався в класі ударних інструментів, грав на барабанах. І приблизно у 2010 році, не знаю, як, але в Черкасах виступав італійський ханг-музикант Давиде Сваруп. Я тоді почув вперше цей інструмент наживо й зрозумів, що хочу грати на ньому. Але на той час замовити хендпан було важко, треба було чекати 1-3 роки. Я на емоціях написав майстру, як то кажуть, у мене було 20 доларів на той час, а інструмент коштує дуже недешево. Майстер сказав: "Жди рік". Проте він подзвонив мені через 7 місяців, а ціна 20 доларів так і залишилася. Але це – магічний інструмент, і він мене вибрав, а не я його. Тож через 2 дні я вже був вдома зі своїм хендпаном.

Антон Стрілець почав займатися музикою з 2005 року, вчився грати на барабанах Instagram Антона Стрільця

– Скільки вам знадобилося часу, щоб досягти такої майстерності?

– До хендпану я грав багато років на барабанах зі своєю групою, до речі, грав дуже важкий метал. А зараз можна сказати, що граю релакс-музику. Але це вже інша історія. Через місяць після того, як до мене потрапив інструмент, я мав дуже багато концертів. У мене на місяць було по 8-16 виступів. Так на концертах я і вчився. Але нікому не кажіть (сміється).

Грі на хендпані Антон навчається вже понад шість років Instagram Антона Стрільця

Як викладач, я займаюся щодня вже шість років. Адже у музики немає кінця, можна все життя розвиватися.

– Перше відео на своєму каналі в YouTube з грою на хендпані ви опублікували понад сім років тому. А коли до вас прийшла перша популярність?

– Насправді, сім років тому – то був інший інструмент, Guda Drum. А з хендпаном залив перше відео шість років тому.

Популярність? У мене були сольні виступи в Італії, Польщі, Саудівській Аравії та близько двохсот концертів у Туреччині. Я виступав разом з Артемом Пивоваровим, Женею Галичем, Ділею і з різними класними музикантами. У мене було три концертні тури по Україні та багато сольних концертів. Але я ще тільки йду до популярності. Поки важко робити висновки саме про першу славу, адже для мене це трохи інакше, ніж для всіх.

Ханг-музикант виступав разом із Артемом Пивоваровим, Женею Галичем і Ділею Instagram Антона Стрільця

– Ви виступали з багатьма відомими артистами. Чи плануєте ще зіркові дуети?

– Насправді, у мене зараз трохи інші плани. Я наразі весь час, всю енергію хочу витратити на свою нову програму. Я роблю унікальний Simphonic Handpan Orchestra. Аналогів у світі немає. Тому зараз я весь в оркестрі. Але з Артемом Пивоваровим і його музикантами ми спілкуємося, може ще виступимо разом, може ще з кимось.

Артист виступає з Simphonic Handpan Orchestra, аналогів якому немає в світі Instagram Антона Стрільця

Також у мене була мрія зробити спільну роботу з Едом Шираном. Я довго спілкувався з його менеджером, і ми вже майже домовилися, але потім все перенеслося на невідомо-коли. Тому я зараз весь в оркестрі. А коли буде вже у нас повна програма, тоді будемо робити фіти з іншими музикантами.

– Вашу творчість сприймають в Україні чи все-таки більше шанувальників за кордоном?

– Цікаво, але за останні місяці у мене з'явилася велика фанатська аудиторія з Ірану. Проте скажу так: і в Мілані, і в Житомирі люди однакові. На мої концерти ходять свої люди, і неважливо, де я виступаю. Отож, зараз важко сказати. Багато людей за кордоном слухають мене і пишуть, але і в Україні також вистачає слухачів. Я всім вдячний, вони мотивують мене творити музику.

Антон мріє коли-небудь виступити разом із британським співаком Едом Шираном Instagram Антона Стрільця

– Як ви зрозуміли, що хендпан – це те, чим хочеться займатися постійно?

– За час мого музичного життя я не раз думав, може це не моє, може треба робити щось інше. Але коли я придумую і роблю якусь нову мелодію, всі ці думки йдуть від мене. Зараз я остаточно знаю: це не просто музика, це вже моє життя. Мій інструмент зі мною об'їздив багато країн. Ми бачили всі міста України, ми виступали разом як у маленьких залах для йоги, так і на концертах, де було близько двох тисяч осіб. Мій хендпан – це вже частина мого життя, дуже важлива, і він мій друг, а не просто інструмент.

– В інстаграмі ви згадали, що цей інструмент змінив ваше життя на краще. Як саме?

– Як я казав раніше, починалася моя гра з метал-групою. У нас були концерти та тури. Але ви розумієте, як це тур із рок-групою? У нас завжди був алкоголь, а готелі, в яких ми жили, перетворювалися на Jackass (роздовбайську. – Ред.) атмосферу. Але коли до мене прийшов хендпан, моє життя почало змінюватися. Я вже багато років веду здоровий спосіб життя, займаюся регулярно спортом, у мене змінилося мислення і погляди. Я познайомився з багатьма світлими людьми. І я дуже вдячний хендпану, що він з'явився в моєму житті і все так у нас вийшло.

Спочатку Антон був рок-музикантом і часто їздив у тури з групою Instagram Антона Стрільця

– В інтернеті пишуть, що цей інструмент також обожнюють йоги та буддисти. Ви належите до якоїсь релігії і захоплюєтеся йогою і медитаціями?

– Це дуже цікава тема. Спочатку мої концерти були саме в йога-студіях. Інструмент має дуже приємний звук і виробляє хороші вібрації для медитацій. Але наразі я відійшов від цього. Я хочу показати всім, що це, передусім, музичний інструмент, потім уже можна його використовувати, як захочеться.

Музикант проводив свої перші концерти в йога-студіях Instagram Антона Стрільця

Щодо мене, про своє духовне життя я не люблю говорити, адже це дуже особисте. Проте я не релігійний, я людям через ханг даю музику. Але звичайно, у мене дуже багато друзів займаються йогою. Я іноді проводжу з ними заняття під мою музику, виступаю.

– Чи дійсно звуки хендпану мають цілющий вплив на організм? Як це працює?

– Звукотерапія – це окрема наука. Щоб займатися цим, потрібно багато вчитися. Я коли почав розбиратися в цій темі, то зрозумів, що це дуже велика відповідальність. Чимало людей не замислюючись кажуть, що вони – звукотерапевти. Але багато хто з них просто видобуває звук і все. Кажуть, що ви тепер здорові. Тому скажу так, слухайте хорошу музику. Хендпан – це музичний інструмент, такий, як і інші інструменти.

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