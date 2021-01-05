Тримісячний син зірки "Гаррі Поттера" заразився COVID-19

Зірка фільму "Гаррі Поттер", британська актриса Джессі Кейв повідомила, що її тримісячний син отримав позитивний результат тесту на коронавірус і зараз госпіталізований.

Відповідну заяву знаменитість зробила на своїй сторінці в Instagram. За її словами, зараз дитина в порядку і почувається добре (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Кейв поділилася з підписниками в мережі знімком, на якому показала свою дитину на лікарняному ліжку в ізольованій кімнаті, а на її iPad транслювалося звернення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з оголошенням про карантин.

Тримісячний син Джессі Кейв Instagram Джессі Кейв

Актриса зазначила, що новий штам вірусу дуже потужний, тому вона сподівається, що люди будуть обережними.

Син Джессі Кейв заразився коронавірусом Instagram Джессі Кейв

Джессі Кейв перебуває в лікарні з сином Instagram Джессі Кейв

Актриса Джессі Кейв потрапила в лікарню з тримісячним сином Instagram Джессі Кейв

Нагадаємо, Джессі Кейв – британська актриса театру, кіно і телебачення, стендап-комік і художниця.

1 червня 2007 року вона за порадою брата пройшла проби на роль Лаванди Браун в серію фільмів про Гаррі Поттера.

У 2010 році познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, відомим стендап-коміком Альфі Брауном. У 2013 році вийшла за нього заміж.

4 жовтня 2014 року у пари народився син Донні Кейв Браун.

21 липня 2016 року – донька Марго Браун.

22 жовтня 2020 року – син Ебрахам Бенджамін "Бем" Браун.

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