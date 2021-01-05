Трехмесячный сын звезды "Гарри Поттера" заразился COVID-19

Звезда фильма "Гарри Поттер", британская актриса Джесси Кейв сообщила, что ее трехмесячный сын получил положительный результат теста на коронавирус и сейчас госпитализирован.

Соответствующее заявление знаменитость сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, сейчас ребенок в порядке и чувствует себя хорошо (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Кейв поделилась с подписчиками в сети снимком, на котором показала своего ребенка на больничной койке в изолированной комнате, а на ее iPad транслировалось обращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с объявлением о карантине.

Трехмесячный сын Джесси Кейв Instagram Джесси Кейв

Актриса отметила, что новый штамм вируса очень мощный, поэтому она надеется, что люди будут осторожными.

Сын Джесси Кейв заразился коронавирусом Instagram Джесси Кейв

Джесси Кейв находится в больнице с сыном Instagram Джесси Кейв

Актриса Джесси Кейв попала в больницу с трехмесячным сыном Instagram Джесси Кейв

Напомним, Джесси Кейв – британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик и художник.

1 июня 2007 года она по совету брата прошла пробы на роль Лаванды Браун в серию фильмов о Гарри Поттере.

В 2010 году познакомилась со своим будущим мужем, известным стендап-комиком Альфи Брауном. В 2013 году вышла за него замуж.

4 октября 2014 года у пары родился сын Донни Кэйв Браун.

21 июля 2016 года – дочь Марго Браун.

22 октября 2020 года – сын Эбрахам Бенджамин "Бэм" Браун.

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