Топ-6 сексуальних лисих чоловіків, які складуть конкуренцію принцу Вільяму

Серед знаменитостей є чимало красенів із голеною головою, які мають багатомільйонну армію шанувальниць. Нещодавно принц Вільям став найсексуальнішим лисим чоловіком за версією клініки косметичної хірургії Longevita.

Проте користувачі соцмереж вважають, що герцог не гідний очолювати цей рейтинг. OBOZREVATEL зібрав список сексуальних лисих чоловіків, які дадуть фору принцу Вільяму.

Актор Джейсон Стетхем має неабияку харизму і чудову фізичну форму. Голлівудський красень грав брутального мачо в багатьох гарячих кінострічках.

Джейсон Стетхем має багатомільйонну армію прихильниць у соцмережах Instagram/jasonstatham

Журнал The People назвав Дуейна Джонсона найсексуальнішим чоловіком 2016 року. Американський кіноактор відомий під псевдонімом "Скеля". Він займається реслінгом, де став багаторазовим чемпіоном.

Дуейн Джонсон став найсексуальнішим чоловіком 2016 року. Instagram/therock

Серед англомовних глядачів Він Дізель відомий своїм глибоким сексуальним голосом. З 15 років актор займається важкою атлетикою, завдяки цьому на екранах ми бачимо бездоганну фізичну форму.

Він Дізель має приголомшливо сексуальну форму у 53 роки. Instagram/vindiesel

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон у свої 54 роки в прекрасній формі.

Боксер Майк Тайсон – один із найвідоміших спортсменів в історії Instagram/miketyson

Флойд Мейвезер вважається найкращим боксером світу. На його рахунку 50 перемог і немає поразок у жодному поєдинку.

44-річний боксер Флойд Мейвезер підкорює дівочі серця. Instagram/floydmayweather

Брюс Вілліс став секс-символом завдяки кінострічці "Міцний горішок".

Брюс Вілліс є популярним лисим красенем Голлівуду.

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