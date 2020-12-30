Том Круз побудує кіностудію на місці військової бази – ЗМІ

Зірка Голлівуду Том Круз розпочав будівництво власної кіностудії на місці секретної військової бази. Вона буде розташована у Великобританії.

Так, актор планує знімати там фільми, щоб пандемія коронавірусу нікого не зачепила. Про це повідомляє видання The Sun.

Як стало відомо, під кіностудію переобладнують приміщення під назвою Лонгкросс, яке раніше було конструкторським танковим бюро. Місце знаходиться в районі Лівсден, у графстві Суррей.

Варто відзначити, що за допомогою нової кіностудії Круз планує закінчити зйомки відомого фільму "Місія нездійсненна".

Нагадаємо, Том Круз – американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" і номінант на премію "Оскар".

Вершиною його акторської майстерності вважається робота в драмі "Магнолія", відзначена безліччю нагород.

Як повідомляв OBOZREVATEL: