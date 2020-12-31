Тіна Кароль розповіла, де і з ким відзначить Новий рік

Українська співачка Тіна Кароль заявила, що вперше за роки кар'єри не буде виступати в новорічну ніч на сцені, а проведе її в родинному колі.

Так, за словами 35-річної знаменитості, вони з близькими будуть відзначати свято в Карпатах. Такими подробицями Кароль поділилася в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

"Мені здається, всі ми пережили ті чи інші неприємності з цим вірусом, і люди не хочуть зустрічатися у загальній масі. Цьогоріч буде так, по-сімейному, ми поїдемо в Карпати... Якщо раніше я могла збирати людей на концерти в ці дні, то зараз буду збирати сім'ю. Це мій перший Новий рік без концертів", – зазначила співачка.

Кароль розповіла, з ким зустріне Новий рік Instagram Тіни Кароль

Кароль також відповіла на питання про те, чи буде згадувати бажання в новорічну ніч.

"Треба мріяти завжди, сміливо, бути мрійниками навіть у 100-річному віці. Мрія мотивує, і загадувати бажання обов'язково потрібно, сподіватися. Бажання – це як налаштувати себе на ту чи іншу хвилю, вібрацію, придбання. Ось я хочу, щоб так вийшло, і я себе налаштовую. І обов'язково пити шампанське і радіти", – підсумувала вона.

Тіна Кароль Instagram Тіни Кароль

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