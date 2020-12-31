Тина Кароль рассказала, где и с кем отметит Новый год

Юля Ухина Люди 14:42, 31.12.2020 Обновлено: 14:52, 31.12.2020

Украинская певица Тина Кароль заявила, что впервые за годы карьеры не будет выступать в новогоднюю ночь на сцене, а проведет ее в кругу семьи.

Так, по словам 35-летней знаменитости, они с близкими будут отмечать праздник в Карпатах. Такими подробностями Кароль поделилась в интервью изданию "КП в Украине".

"Мне кажется, все мы пережили те или иные неприятности по поводу этого вируса, и люди не хотят встречаться в общей массе. В этом году будет так, по-семейному, мы уедем в Карпаты... Если раньше я могла собирать людей на концерты в эти дни, то сейчас буду собирать семью. Это мой первый Новый год без концертов", – отметила певица.

Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Instagram Тины Кароль

Кароль также ответила на вопрос о том, будет ли загадывать желание в новогоднюю ночь.

"Надо мечтать всегда, смело, быть мечтателями даже в 100-летнем возрасте. Мечта мотивирует, и загадывать желание обязательно нужно, надеяться. Желание – это как настрой себя на ту или иную волну, вибрацию, приобретения. Вот я хочу, чтобы так получилось, и я себя настраиваю. И обязательно пить шампанское и радоваться", – подытожила она.

Тина Кароль
Instagram Тины Кароль

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