Тіллю Ліндеманну – 58: який вигляд мав у молодості скандальний "коханець" Лободи

Німецький рокер, вокаліст і автор текстів культового гурту Rammstein Тілль Ліндеманн 4 січня відзначає свій день народження – йому виповнюється 58 років.

Свою музичну кар'єру Ліндеманн почав майже 40 років тому – в 1981 році, до складу Rammstein він потрапив тільки через 13 років – в 1994-му. OBOZREVATEL показує, як артист виглядав в молодості, і нагадує, як почався його ймовірний роман з українською співачкою Світланою Лободою (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тілль Ліндеманн (2017 рік) Вікіпедія

Тілль (Дітріх) Ліндеманн народився в 1963 році. Він виріс в селі Вендіш-Рамбоу, федеральна земля Мекленбург-Форпоммерн (колишня НДР). Батько майбутнього співака Вернер Ліндеманн був відомим в країні дитячим поетом, мати – Бригіта – малювала картини та писала книги.

Тілль Ліндеманн в дитинстві. "Нож"

У Тілля також є сестра, яка молодша за нього на п'ять років. Прикметно, що батько Ліндеманна зібрав багату бібліотеку і з ранніх років хлопчик познайомився з творами Михайла Шолохова, Льва Толстого і Чингіза Айтматова. А мама майбутнього музиканта любила пісні Володимира Висоцького.

Тілль Ліндеманн в дитинстві і юності 24smi.org

За спогадами лідера Rammstein, у нього були складні стосунки з батьком. Одна зі сварок батька і 19-річного сина докладно описана в книзі Вернера Ліндеманна "Майк Олдфілд в кріслі-гойдалці". Щоправда, ім'я сина було замінено на "Тіма".

Тілль Ліндеманн з батьком. Известия

Коли Тіллю було 12 років, його батьки розлучилися і мати вийшла заміж вдруге – за громадянина США. Батько майбутнього музиканта помер в 1993 році через алкогольне отруєння.

Як змінювався Тілль Ліндеманн. sm-news.ru

Провівши половину дитинства в селі, Тілль засвоїв типово сільські спеціальності теслі і кошикаря. З юних років він захоплювався спортом, займався плаванням: в 1978 році був членом збірної НДР на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів. Він повинен був виступати на Олімпіаді-80 в Москві, але це йому не вдалося. Приводом стало те, що він без дозволу покинув готель під час чемпіонату Європи з плавання в Римі. Через травми м'язів живота під час тренування Ліндеманн остаточно пішов з плавання.

Тілль Ліндеманн в молодості 24smi.org

Після смерті батька Ліндеманна друг Тілля Ріхард Круспе запропонував йому співати в новому гурті, яку давно мріяв створити. Сам Тілль тоді дуже здивувався такому проханню, оскільки ніколи не відзначав у себе особливих вокальних здібностей. Але Ріхард заявив, що часто чув, як Ліндеманн співає і грає на музичних інструментах, і що з нього вийде відмінний вокаліст. Так Тілль став фронтменом створеного в 1994 році в Берліні гурту Rammstein. До цього він грав на ударних в панк-рок-гурті First Arsch і запрошувався в колектив Feeling B.

Тілль Ліндеманн на концерті Rammstein. sm-news.ru

Молодий Тілль Ліндеманн. "Нож"

Відзначимо, вокаліст не тільки є автором пісень гурту Rammstein, але і випустив збірники своїх віршів: "Messer" ( "Ніж") (2002 рік) і "In stillen Nächten" ( "В тихої ночі") (2013 рік).

Крім того, Тілль Ліндеманн з 1998 по 2011 роки знімався в кіно, як в епізодичних ролях, так і в повноцінних фільмах-біографіях, де грає самого себе: "Rammstein: Paris!" (2016), "Live aus Berlin" (1998). У 2003-му артист зіграв нетямущого лиходія в дитячому фільмі "Пінгвін Амундсен", а в 2004 році знявся в епізодичній ролі захисника тварин в готичному фільмі "Вінсент".

Тілль Ліндеманн в стрічці "Пінгвін Амундсен" Кадр з фільму

Про особисте життя музиканта відомо, що він був двічі одружений і двічі розлучений, у нього від обох шлюбів – по дочці: Нелі і Марія-Луїза. Також з 2011 по 2015 рік музикант зустрічався з моделлю Софією Томаллою. У 2007 році старша дочка, Нелі, народила артистові онука, Фріца Фіделя.

У 2017 році пішли чутки про роман Тілля Ліндеманна з українською співачкою Світланою Лободою. Їхнє знайомство відбулося на міжнародному фестивалі "Жара" в Баку. Світлана і Тілль приділяли один одному особливу увагу. А пізніше сама співачка присвятила Ліндеманну кілька зворушливих постів в Instagram.

Лобода і Ліндеманн, 2017 рік Вокруг ТВ

Лобода і Ліндеманн, 2017 рік Вокруг ТВ

Так, до прикладу, 4 січня 2019 року, в день народження Ліндеманна, Лобода опублікувала фото з музикантом, підписавши його: "З днем народження, мій найкращий у світі лікар".

Лобода загадково привітала Тілля з днем народження Instagram Лободи

24 травня 2018 року в Лос-Анджелесі в клініці Седарс-Синай у Світлани Лободи народилася дочка, яку вона назвала Тільда. І хоча ім'я батька дитини співачка не розкриває, за численними чутками, це саме Тілль Ліндеманн. Влітку того ж року музикант неофіційно прибув до Києва, при цьому не повідомивши репортерам про мету свого візиту.

Вагітна Світлана Лобода Instagram Лободи

Прикметно, що через рік після народження дочки, Лобода знялася в кліпі у Ліндеманна, де він її, відповідно до сюжету, спробував згвалтувати. Крім того, в жовтні 2019-го Тілль Ліндеманн був присутній на дні народження Світлани.

День народження Лободи Instagram Лободи

А в листопаді 2019 року колишня російська коханка Ліндеманна, яка чотири роки зустрічалася з Тіллем, супроводжуючи його на гастролях, розповіла, як Світлана Лобода "відбила" у неї співака.

"На тому фестивалі ми були разом. Після того, як він побачив Лободу, здалося, що з'їхав з глузду. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім оточуючим. Але гасити її я вже й не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і писати, що "Лобода забрала у мене коханого" або щось таке. Мені це зовсім не треба. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося", – розповіла вона.

Сам Тілль так прокоментував ситуацію журналу "ЖАРА Magazine": "Про нас дуже багато пишуть і говорять, але це таємниця двох людей. Я, як джентльмен, ні в якому разі не можу тут нічого коментувати, тому від мене ви нічого не почуєте". А Світлана в інтерв'ю Ксенії Собчак розповіла: "Я не в рабстві, я в любові. Коли на твоєму шляху зустрічається чоловік, під якого ти можеш прогнутися, з яким ти можеш бути маленькою кішечкою, і тобі хочеться їй бути, якщо це почуття в тобі довго живе".

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