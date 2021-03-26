TamerlanAlena випустили новий кліп на пісню "Святая вода". Відео

Український R&B-дует TamerlanAlena випустили новий кліп на пісню "Святая вода". У ньому вони показують три сюжетні лінії життя зі злетами і падіннями.

В анотації кліпу йдеться, що ця відеоробота відгукнеться в кожному з нас. До речі, його знімали не тільки в Києві, а й в Харкові. А загалом ідея з'явилася у артистів під час відпочинку в Дубай (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Бувають моменти, коли всі проблеми накопичуються разом і життя підставляє нам підніжки. Після таких падінь обов'язково відбувається той самий чарівний момент оновлення і перезавантаження, і ми з новими силами продовжуємо підкорювати свої цілі і вершини, піднімаємося і йдемо далі", – розповідає дует TamerlanAlena .

Цікаво, що під час зйомок кліпу на артистів вилили понад 200 літрів води за допомогою розпилювача. Всю цю конструкцію команда створила в студії.

"Вода, чи то сльоза або дощ, є символом очищення. Святою водою ми як би змиваємо весь вантаж і негатив, трансформуючи його в позитивний результат. Усі проблеми на роботі, в творчості, або у стосунках налагоджуються, і ми готові до нових звершень" , – додав дует.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тамерлан та Альона Омаргалієва в ексклюзивному інтерв'ю розповіли про свою творчість і ставлення до політики.