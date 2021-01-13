Сусід принца Гаррі заявив, що той відростив довге волосся: у мережі показали, який може мати вигляд чоловік Маркл
Американський актор Роб Лоу заявив, що принц Гаррі кардинально змінив імідж і відростив довге волосся, яке зав'язує в кінський хвіст. За його словами, зараз знаменитість веде замкнутий спосіб життя.
Так, у новому образі Лоу побачив свого сусіда, коли той їхав за кермом машини. Про це повідомляє видання The Sun (фото можна подивитися нижче).
Як розповів кінозірка, чоловік промайнув дуже швидко і йому здалося, що Гаррі відростив хвостик. Його волосся було дуже довгими і стягнуте ззаду.
Відповідно до джерела, у мережі бурхливо відреагували на новину про новий імідж принца, а деякі навіть вирішили втілити це за допомогою фотошопу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у січні 2020-го принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів Сассекських спричинило хвилю розмов у пресі й, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
31 березня принц Гаррі та Меган Маркл перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю. Їх також позбавили державного фінансування.
У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.