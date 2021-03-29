Сумська в рушнику позувала в душі. Відео
Українська актриса Ольга Сумська стала учасницею шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл" і поділилася з шанувальниками відео, на якому позувала, миючись у душі під відомий хіт з фільму "Титанік".
Відповідний ролик знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати зазначили, що з нетерпінням чекають перевтілення артистки на проєкті.
Так, Сумська з'явилася перед підписниками в душовій кабіні, де нібито співає пісню канадської співачки Селін Діон – My Heart Will Go On.
Оператором відео стала її донька, 19-річна Анна Борисюк, а ось кого саме буде пародіювати на проєкті "1+1" – актриса залишила у таємниці.
Користувачі мережі залишилися в захваті від такого відвертого ролика Сумської і підкреслили, що хочуть швидше побачити виступ знаменитості.
"Яка ви шикарна", "Ви шикарна актриса і чудова людина. Дуже чекаю передачі з вами. Впевнена це буде вогонь", "Краса!", "Молодець, Олю! Супер", "Клас", – пишуть люди в коментарях.
Ольга Сумська – радянська і українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України, Народна артистка України. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.
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