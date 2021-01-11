Стало відомо, що отримає Кім Кардаш'ян після розлучення з Каньє Вестом

У разі розлучення з американським репером Каньє Вестом, його дружина – модель і телезірка Кім Кардаш'ян – отримає від артиста виплати в розмірі 1 млн доларів за кожен рік шлюбу.

Вона також може зберегти будь-які подарунки, які отримала від Каньє, включно з обручкою, яку оцінюють в 1,3 млн доларів. Про це повідомив юрист із Беверлі-Гіллз Джозеф Манніс, передає видання Page Six.

Манніс також додав, що розділ майна може стати "величезним головним болем" для зірок. За шість років шлюбу статки подружжя значно збільшилися, зокрема пара володіє нерухомістю на 108 млн доларів. Проте наголошують, що поки не відомо, кому з них що дістанеться.

Каньє Вест і Кім Кардаш'ян mercurynews.com

Також відомо, що відповідно до шлюбного договору, Кім і Каньє отримають опіку "50/50" над чотирма своїми дітьми – доньками Норт і Чикаго та синами Сейнтом і Псалмом.

Каньє Вест і Кім Кардаш'ян із дітьми Instagram Кім Кардаш'ян

Нагадаємо, у ЗМІ почали поширювати чутки про розлучення пари після того, як Вест заявив, що раніше просив свою дружину зробити аборт, коли вона була вагітна їхньою першою дитиною – донькою Норт. Пізніше репер звинуватив Кім та її сім'ю в тому, що його хотіли закрити в психлікарні, а слідом зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.

До речі, нещодавно джерела, наближені до Кім, повідомили, що світська левиця вже перестала носити обручку, а музикант провів усі новорічні свята у своєму будинку у Вайомінгу, а не із сім'єю Кардаш'янів. Вони також додали, що зірка найняла відомого адвоката з розлучень, щоб урегулювати всі можливі питання щодо майбутньої справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка американської зірки реаліті Кім Кардаш'ян репера Каньє Веста запідозрили в романі з чоловіком-блогером Джеффрі Старом.