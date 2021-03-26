Стало відомо, хто зіграє принца Чарльза в новому фільмі про принцесу Діану

Британський актор Джек Фартінг, який відомий за історичним серіалом "Полдарк" і драмою "Небезпечні таємниці", з'явиться в ролі принца Чарльза в новому фільмі "Спенсер" режисера Пабло Ларраїна.

Партнеркою Фартінга стане Крістен Стюарт, яка зіграє роль принцеси Діани. Про це пише видання Deadline.

Також у головних ролях з'являться Тімоті Сполл, Саллі Гокінс і Шон Гарріс. Спочатку зйомки картини проходили в Німеччині, а зараз у Великобританії. Прем'єра запланована на осінь 2021 року. У 2022 році виповнюється 25 років від дня смерті леді Ді.

Зазначимо, що фільм "Спенсер" розповість про один із найдраматичніших моментів у житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською сім'єю. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитися з Чарльзом.

Джек Фартінг – англійський актор, який відомий тим, що зіграв Фредді Тріпвуда в картині "Замок Бландінгс" і лиходія Джорджа Ворлеггана у драматичному серіалі "Полдарк".

Він також з'явився в ролі Джорджа Бальфура в The Riot Club і Марка Фішера у романтичній комедії Netflix: Love Wedding Repeat.

Джек Фартінг – англійський актор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розмістили нове фото американської актриси Крістен Стюарт зі знімального майданчика фільму "Спенсер", в якому вона грає принцесу Діану. Знаменитість позувала на камеру в твідовому жакеті у червоно-зелену клітину.