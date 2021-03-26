Стало известно, кто сыграет принца Чарльза в новом фильме о принцессе Диане

София Ковнир Люди 14:21, 26.03.2021 Обновлено: 14:29, 26.03.2021

Британский актер Джек Фартинг, который известен по историческому сериалу "Полдарк" и драме "Опасные секреты", появится в роли принца Чарльза в новом фильме "Спенсер" режиссера Пабло Ларраина.

Партнершей Фартинга станет Кристен Стюарт, которая сыграет роль принцессы Дианы. Об этом пишет издание Deadline.

Также в главных ролях появится Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис. Изначально съемки картины проходили в Германии, а сейчас в Великобритании. Премьера запланирована на осень 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти леди Ди.

Отметим, что фильм "Спенсер" расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

  • Джек Фартинг – английский актер, который известен тем, что сыграл Фредди Трипвуда в картине "Замок Бландингс" и злодея Джорджа Уорлеггана в драматическом сериале "Полдарк".

  • Он также появился в роли Джорджа Бальфура в The Riot Club и Марка Фишера в романтической комедии Netflix: Love Wedding Repeat.

Джек Фартинг – английский актер

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разместили новое фото американской актрисы Кристен Стюарт со съемочной площадки фильма "Спенсер", в котором она играет принцессу Диану. Знаменитость позировала на камеру в твидовом жакете в красно-зеленую клетку.

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