Стало відомо, хто ховався за образом Носорога в шоу "Маска"

У суботу, 10 квітня, на телеканалі "Україна" показали грандіозний фінал популярного шоу "Маска". Так, стало відомо, що за маскою мужнього Носорога ховався український актор Олексій Тритенко.

Зіркові агенти були вкрай здивовані такою несподіваною розгадкою. Адже цей персонаж в кожному ефірі демонстрував неймовірні виступи, незважаючи на те, що він не є професійним виконавцем. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, що Олексій Тритенко в образі Носорог а продемонстрував чуттєвий виступ. Він виконав романтичну пісню під назвою "Це все, що залишиться після мене" групи ДДТ. Настя Каменських раніше заявила, що й гадки не мала, хто міг ховатися за цим образом. Винник же додав, що Носоріг був його фаворитом в цьому шоу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Сердючка презентувала нову пісню на шоу "Маска". Вона виконала композицію під назвою "Disco Kicks".