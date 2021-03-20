Стало відомо, хто ховався за образом Буряка в шоу "Маска"

У суботу, 20 березня, під час дев'ятого випуску популярного шоу "Маска" виступив веселий Буряк. У кінці проєкту виявилося, що за образом ховається співак, випускник першої української "Фабрики зірок" Дмитро Каднай.

Персонаж виконав відомий хіт на сцені. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Буряк виступив з піснею Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix. Він вразив глядачів і суддів своїм виконанням. Зазначимо, що журі так і припускали, що за маскою Каднай.

"Я хочу подякувати всім, хто створив це шоу. Це нереальний досвід і було дуже цікаво слухати ваші версії, хто ж я. І це дуже круто для музиканта заспівати в різних жанрах", – сказав співак.

Дмитро Каднай в образі Буряка в шоу "Маска" Пресслужба ТРК "Україна"

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 березня, на телеканалі "Україна" під час дев'ятого випуску шоу "Маска" з'явився новий загадковий герой – вишуканий Ворон. Як виявилося, під маскою ховалася українська співачка Злата Огнєвіч.