Стало известно, кто скрывался за образом Буряка в шоу "Маска"

В субботу, 20 марта, во время девятого выпуска популярного шоу "Маска" выступил веселый Буряк. В конце проекта оказалось, что за образом прячется певец, выпускник первой украинской "Фабрики звезд" Дмитрий Каднай.

Персонаж исполнил известный хит на сцене. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, Буряк выступил с песней Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix. Он восхитил зрителей и судей своим исполнением. Отметим, что жюри так и предполагали, что за маской Каднай.

"Я хочу поблагодарить всех, кто создал это шоу. Это нереальный опыт и было очень интересно слушать ваши версии, кто же я. И это очень круто для музыканта спеть в разных жанрах", – сказал певец.

Дмитрий Каднай в образе Буряка в шоу "Маска" Пресс-служба ТРК "Украина"

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, на телеканале "Украина" во время девятого выпуска шоу "Маска" появился новый загадочный герой – изысканный Ворон. Как оказалось, под маской пряталась украинская певица Злата Огневич.