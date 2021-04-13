Стало відомо, чому Меган Маркл не поїхала на похорон принца Філіпа

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не поїхала на похорон принца Філіпа через те, що не хотіла в траурний час забирати всю увагу громадськості на себе.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, вагітній герцогині також довелося утриматися від поїздки у зв'язку з медичними рекомендаціями. Проте наголошується, що попри відмову Меган повернуться в Лондон, у неї завжди був з Філіпом "особливий зв'язок, і вона його обожнювала".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гарі і принц Філіп

Також проти поїздки Меган до Великобританії виступала її мама, Дорія Регланд, яка категорично забороняє доньці літати в період вагітності – й вона в цьому питанні "непохитна".

Проте Маркл з легким серцем відпускала чоловіка до королівських родичів, зазначивши, що для Гаррі це чудова можливість налагодити стосунки з братом, принцом Вільямом, і батьком, принцом Чарльзом.

"І їй самій для цього зовсім не обов'язково бути там", – підсумував інсайдер.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – королівська сім'я буде сумувати 30 днів.

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