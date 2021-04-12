Стали відомі нові подробиці про похорон принца Філіпа

Королівська експертка Інгрід С'юард заявила, що на похоронах принца Філіпа, які відбудуться 17 квітня, не будуть присутні його правнуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Всього на прощальній церемонії буде близько 30 осіб через карантинні обмеження. Про це пише видання Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не думаю, що в їхній присутності є сенс, тому що вони не зрозуміють, що відбувається. До того ж, королівська сім'я повністю дотримується своїх традицій. Навіть якби не було коронавірусних обмежень, все одно маленькі діти не приїхали б на похорон принца Філіпа. У королеви правнуки були присутні на різдв'яному обіді тільки коли досягли певного віку", – пояснила детальніше Інгрід С'юард.

У герцога Единбурзького були досить близькі стосунки з правнуками, він проводив з ними свій вільний час. Однак королівська експертка заявила, що "принц Філіп точно не хотів би, щоб маленькі діти бігали туди-сюди по проходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старший син королеви Великобританії Єлизавети II і її чоловіка герцога Единбурзького принц Чарльз виступив зі зворушливим зверненням після смерті батька. Він подякував усім за величезну підтримку і теплі слова.