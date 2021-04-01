Скільки коштує навчання сина Кароль у Великобританії та де він там живе: опубліковано відео

Юля Ухіна Люди 11:56, 1.04.2021 Оновлено: 12:18, 1.04.2021

Син української співачки Тіни Кароль 12-річний Веніамін навчається в початковій школі Repton Preparatory School у Великобританії. Освіта в цьому закладі коштує близько 1 мільйона гривень за рік.

Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. За словами інсайдерів, це ціна повного пансіону для дітей від 7 до 13 років, включаючи проживання. Однак зірка вирішила, що її син буде жити не в гуртожитку для учнів, а в українській родині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіна Кароль із сином Веніаміном
скриншот із відео
Син Кароль навчається в школі Repton Preparatory School у Великобританії
скриншот із відео

Відповідно до джерела, у Великобританії Веніамін бездоганно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні й відвідує клуб, в якому танцює український гопак із шаблею.

"Як зізнається Кароль, саме у Великобританії її син пізнав українську культуру більше, ніж у Києві. Хлопець також ходить там до церкви, де вивчає канони та допомагає під час священнослужіння", – йдеться в сюжеті.

Тіна Кароль із сином Веніаміном
скриншот із відео
Син Кароль відвідує клуб у Великобританії, в якому танцює український гопак із шаблею
скриншот із відео

До речі, син Кароль також займається в школі музикою: грає на фортепіано і барабанах. Крім того, хлопчик ходить на заняття з фехтування і регбі.

Син Кароль грає на барабанах
скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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