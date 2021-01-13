Син моделі Елізабет Херлі здивував фанатів стрижкою наголо. Фото

18-річний син відомої британської моделі Елізабет Херлі Деміан шокував шанувальників різкою зміною іміджу – він з'явився повністю лисий. Варто відзначити, що раніше хлопець, як і його мама, був популярний завдяки своєму довгому волоссю.

Відповідне фото знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. Його підписники здивувалися і засипали молодого хлопця коментарями.

Так, у кадрі Херлі позує напівроздягненим і з лисою головою на тлі природи. Крім того, в руках він тримає фотоапарат.

Користувачі мережі стали активно писати хлопцю коментарі. Багатьох шокувала раптова зміна іміджу знаменитості.

"Де твоє волосся???", "О, ні! Дуже дивно, що ти це зробив", "З волоссям було крутіше", "Це ж не першоквітневий жарт?", – пишуть люди.

Пізніше сам Херлі вирішив прокоментувати свій вчинок. Він повідомив, що насправді це лише перука для зйомок в новому проєкті. Також хлопець додав, що не проти в майбутньому змінити зачіску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська актриса і модель Елізабет Херлі поділилася з шанувальниками новим пікантним фото в купальнику.