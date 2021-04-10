Шоу "Маска": дивитися дванадцятий випуск онлайн

У суботу, 10 квітня, на телеканалі "Україна" стартував грандіозний фінал популярного шоу "Маска". Троє загадкових персонажів будуть боротися за перемогу в проєкті і покажуть свої обличчя.

В останньому випуску глядачі побачать ефектні виступи романтичного Дракона, величного Сонця і мужнього Носоріга. OBOZREVATEL стежить за прямим ефіром і розповість про всі найцікавіші події.

Першою на сцені з'явилася українська суперзірка – Андрій Данилко в образі Вєрки Сюрдючкі. Вона виконала запальний хіт, під який танцювали всі зіркові детективи. Вони дуже зраділи такому несподіваному сюрпризу і подякували артисту за його творчість (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Сердючка з'явилася на шоу "Маска". instagram.com/maskaukrainetv

Мужній Носоріг наступним продемонстрував чуттєвий виступ. Він виконав романтичну пісню під назвою "Це все, що залишиться після мене" групи ДДТ. Настя Каменських заявила, що поняття не має, хто ховається за цим образом. Винник же додав, що Носоріг є його фаворитом в цьому шоу.

Мужній Носоріг виступив у фіналі шоу.

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так, українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалася кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталя Холоденко.

У костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як пройшов одинадцятий випуск шоу "Маска". У ньому викрили одразу чотирьох учасників – солодке Мохіто, веселе Жабеня, таємничу Бабку і Циклопа.