Шоу "Маска": смотреть двенадцатый выпуск онлайн

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" стартовал грандиозный финал популярного шоу "Маска". Трое загадочных персонажей будут сражаться за победу в проекте и покажут свои лица.

В последнем выпуске зрители увидят эффектные выступления романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога. OBOZREVATEL следит за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так, украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел одиннадцатый выпуск шоу "Маска". В нем разоблачили сразу четырех участников – сладкое Мохито, веселое Жабеня, таинственную Бабку и Циклопа.