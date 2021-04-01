Шерон Стоун зізналася, що сама заплатила Ді Капріо за роль

Голлівудська актриса Шерон Стоун розповіла, що заплатила Леонардо Ді Капріо за його роль у фільмі "Швидкий і мертвий" з власної кишені. Як виявилося, студія TriStar Pictures не хотіла його наймати.

Про це Стоун написала у своїх нових мемуарах "Краса життя двічі", передає The Economic Times. Так, колеги з кіно не оцінили талант тоді юного 21-річного актора.

У підсумку студія сказала актрисі, що якщо вона так сильно хоче його побачити у фільмі, то може заплатити йому зі своєї зарплати, і Стоун так і зробила.

"Ця дитина на ім'я Леонардо Ді Капріо, на мою думку, був єдиним, хто пройшов прослуховування: він був єдиним, хто прийшов і плакав, благаючи свого батька полюбити його, коли він помер у цій сцені", – зазначила кінозірка.

Кадри з фільму "Швидкий і мертвий"

Леонардо ді Капріо – американський актор, продюсер і громадський діяч. У 2016 році став володарем нагород "Оскар", BAFTA і Гільдії кіноакторів США в категорії "Найкращий актор" за виконання ролі Х'ю Гласса в картині "Виживший".

"Швидкий і мертвий" – американський вестерн 1995 року режисера Сема Реймі. Головні ролі виконали Шерон Стоун, Джин Хекмен, Рассел Кроу і Леонардо Ді Капріо. Знімальний період тривав з 21 листопада 1993 року по 27 лютого 1994 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шерон Стоун зізналася, що дала ляпаса режисерові "Основного інстинкту" через те, що її обманом змусили зняти білизну. Йдеться про сцену, коли головна героїня приходить у поліцію, щоб дати свідчення.