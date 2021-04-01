Шэрон Стоун призналась, что сама заплатила Ди Каприо за роль

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что заплатила Леонардо Ди Каприо за его роль в фильме "Быстрый и мертвый" из собственного кармана. Как оказалось, студия TriStar Pictures не хотела его нанимать.

Об этом Стоун написала в своих новых мемуарах "Красота жизни дважды", передает The Economic Times. Так, коллеги по кино не оценили талант тогда юного 21-летнего актера.

В результате студия сказала актрисе, что если она так сильно хочет его увидеть в фильме, то может заплатить ему из своей зарплаты, и Стоун так и сделала.

"Этот ребенок по имени Леонардо Ди Каприо, по моему мнению, был единственным, кто прошел прослушивание: он был единственным, кто пришел и плакал, умоляя своего отца полюбить его, когда он умер в этой сцене", – отметила кинозвезда.

Кадры из фильма "Быстрый и мертвый"

Леонардо ди Каприо – американский актер, продюсер и общественный деятель. В 2016 году стал обладателем наград "Оскар", BAFTA и Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актер" за исполнение роли Хью Гласса в картине "Выживший".

"Быстрый и мертвый" – американский вестерн 1995 года режиссера Сэма Рэйми. Главные роли исполнили Шэрон Стоун, Джин Хэкмен, Рассел Кроу и Леонардо Ди Каприо. Съемочный период продолжался с 21 ноября 1993 года по 27 февраля 1994 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун призналась, что дала пощечину режиссеру "Основного инстинкта" из-за того, что ее обманом заставили снять белье. Речь идет о сцене, когда главная героиня приходит в полицию, чтобы дать показания.