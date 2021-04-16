Сєдокова розповіла, на скільки кілограмів схудла

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова заявила, що їй вдалося схуднути на п'ять кілограмів. Знаменитість дивується, як вона могла впевнено почуватися в колишній вазі.

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася кадром, на якому позувала в яскравому вбранні, коли її об'єми були більшими (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на фото Сєдокова позувала в темно-синій сукні, яка переливалася на сонці, а також підкреслювала її фігуру. Свій образ зірка доповнила світлими туфлями на підборах.

Сєдокова позувала в темно-синій сукні Скриншот

Співачка завжди вважала, що справа зовсім не в кілограмах, і навіть досі так думає. Крім того, виконавиця поцікавилася у своїх підписників, чи будуть вони любити її, якщо вона набере у вазі 10 кг.

На це прихильники заявили, що вони завжди будуть поважати Сєдокову та її творчість, і до того ж засипали знаменитість компліментами.

"Звичайно так, ти ідеальна, чудова", "Звичайно, бо не картинка, а душа", "Думала, це Кім Кардаш'ян", – пишуть люди в коментарях.

Сєдокову засипали компліментами Скриншот

У мережі оцінили фігуру Сєдокової Скриншот

Коротко про знаменитість:

Анна Сєдокова – українська поп-співачка, авторка пісень, дизайнерка одягу, актриса, теле- і радіоведуча. Здобула популярність в Україні у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка Джамала розповіла, що за допомогою правильного харчування змогла схуднути на шість кілограмів за півтора місяця. Спочатку знаменитість важила 69 кг, а зараз – 63. Загалом вона планує скинути 10 кг.