Сєдокова позувала з напівголими сідницями біля панорамного вікна. Фото

Українська поп-співачка, авторка пісень, дизайнерка одягу й акторка Анна Сєдокова продемонструвала пружні сідниці, позуючи біля величезного вікна.

Відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Знаменитість з'явилася в обтислому боді пастельного кольору, а також в босоніжках на високих підборах. Вона повернулася до дзеркала спиною, щоб сфотографувати себе у повний зріст.

Крім того, у світлій кімнаті можна помітити кілька величезних ваз з червоними трояндами. Також на задньому фоні красувався породистий пес, якого виконавиця назвала Мамбою.

Фанати оцінили фігуру артистки, тому в коментарях засипають її компліментами:

"Дуже красиво", "Анна! Ви неймовірна! Поділіться секретом дієти, бо ми теж такі фото хочемо", "Хороший контент", "Ідеальна", "На якій конкретній дієті ви сид ите?", "Якби не підпис, то собаку і не помітила б".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Сєдокова блиснула грудьми в напівпрозорому боді. Зірка позувала в блискучому бюст'є, яке підкреслило не тільки стрункі ноги, а й пишні груди. У кадрі вона постала в цікавому образі: з довгими афрокосичками.