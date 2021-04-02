Санта Дімопулос "включила с*ку" в готелі Дубая: не люблю бути терпилою за свої гроші

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирушила на відпочинок у Дубай і обурилася тим, що на пляжі не виявилося вільних місць. У підсумку знаменитості з маленькою дитиною довелося знаходитися під палючим сонцем 15 хвилин.

Відповідне відео Дімопулос опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Артистка зазначила, що "не любить бути терпилою за свої гроші".

"Після того як я включила с*ку, вони заметушилися і знайшли нам три лежака. Прийшов менеджер і вибачився. Тут справа в самому ставленні! "Вибачте, у нас все зайнято" – не про сервіс у 5-зірковому готелі. І все-таки змогли ж знайти!" – сказала співачка.

Дімопулос додала, що завжди потрібно відстоювати своє право на нормальний відпочинок.

Дімопулос поскаржилася на готель Скриншот

Артистка зазначила, що "не любить бути терпилою за свої гроші" Скриншот

Коротко про знаменитість:

Санта Дімопулос – українська співачка, солістка гуртів "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо", випускниця третього сезону українського проєкту "Фабрика зірок". Чемпіонка світу з фітнесу.

Раніше Дімопулос заявила, що не може сидіти на кето-дієті. За словами знаменитості, на ній суворі обмеження не працюють і за тиждень 33-річній артистці вдалося скинути 1,5 кг, а за наступні чотири дні знаменитість набрала 2,5 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санта Дімопулос позувала у спокусливому купальнику на Мальдівах. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відповідний знімок.