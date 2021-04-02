Санта Димопулос "включила с*ку" в отеле Дубая: не люблю быть терпилой за свои деньги

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос отправилась на отдых в Дубай и возмутилась тем, что на пляже не оказалось свободных мест. В результате знаменитости с маленьким ребенком пришлось находиться под палящим солнцем 15 минут.

Соответствующее видео Димопулос опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Артистка отметила, что "не любит быть терпилой за свои деньги".

"После того как я включила с*ку, они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и попросил прощения. Тут дело в самом отношении! "Извините, у нас все занято" – не про сервис в 5-звездочном отеле. И ведь смогли же найти!" – сказала певица.

Димопулос добавила, что всегда нужно отстаивать свое право на нормальный отдых.

Димопулос пожаловалась на отель Скриншот

Артистка отметила, что "не любит быть терпилой за свои деньги" Скриншот

Коротко о знаменитости:

Санта Димопулос – украинская певица, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу.

Ранее Димопулос заявила, что не может сидеть на кето-диете. По словам знаменитости, на ней строгие ограничения не работают и за неделю 33-летней артистке удалось сбросить 1,5 кг, а за следующие четыре дня знаменитость набрала 2,5 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Санта Димопулос побывала на Мальдивах и поделилась соблазнительными образами с отдыха.