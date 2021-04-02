Санта Дімопулос 'включила с*ку' в готелі Дубая: не люблю бути терпилою за свої гроші

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирушила на відпочинок у Дубай і обурилася тим, що на пляжі не виявилося вільних місць. У підсумку знаменитості з маленькою дитиною довелося знаходитися під палючим сонцем 15 хвилин.

Відповідне відео Дімопулос опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Артистка зазначила, що "не любить бути терпилою за свої гроші".

"Після того як я включила с*ку, вони заметушилися і знайшли нам три лежака. Прийшов менеджер і вибачився. Тут справа в самому ставленні! "Вибачте, у нас все зайнято" – не про сервіс у 5-зірковому готелі. І все-таки змогли ж знайти!" – сказала співачка.

Дімопулос додала, що завжди потрібно відстоювати своє право на нормальний відпочинок.

Санта Дімопулос – українська співачка, солістка гуртів "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо", випускниця третього сезону українського проєкту "Фабрика зірок". Чемпіонка світу з фітнесу.

Раніше Дімопулос заявила, що не може сидіти на кето-дієті. За словами знаменитості, на ній суворі обмеження не працюють і за тиждень 33-річній артистці вдалося скинути 1,5 кг, а за наступні чотири дні знаменитість набрала 2,5 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санта Дімопулос позувала у спокусливому купальнику на Мальдівах. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відповідний знімок.