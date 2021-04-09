Санта Дімопулос показала гаряче фото з Дубая

Любов Блажко Люди 01:45, 10.04.2021

Українська виконавиця, колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос влаштувала фотосесію в спокусливому бікіні в Еміратах.

Відповідним stories вона поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній був зелений купальник, а підкреслив літній образ стильний головний убір, який вона приміряла.

Знаменитість позувала на тлі бурхливих хвиль: вона трохи нахилилася вперед і впевнено подивилася в об'єктив, злегка відкривши рот.

Санта Дімопулос позувала в купальнику.
instagram.com/santadimopulos

Коротко про знаменитість:

  • Санта Дімопулос – українська співачка, солістка груп "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо", чемпіонка світу з фітнесу.

  • У 2009 році стала учасницею українського проєкту "Фабрика зірок-3", музичним продюсером якого був Костянтин Меладзе.

  • У 2020 році артистка брала участь в популярному танцювальному шоу "Танці з зірками", де її партнером став Максим Леонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос в ефектному купальнику влаштувала фотосесію на білосніжному піску. На знаменитості було яскраво-червоне бікіні, яке вигідно підкреслило пишні форми, мокре волосся зачесане назад, добре видно бронзовий загар.

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