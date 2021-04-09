Санта Димопулос показала горячее фото из Дубая

Любовь Блажко Люди 01:45, 10.04.2021

Украинская исполнительница, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос устроила фотосессию в соблазнительном бикини в Эмиратах.

Соответствующим stories она поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был зеленый купальник, а подчеркнул летний образ стильный головной убор, который она примерила.

Знаменитость позировала на фоне бушующих волн: она немного наклонилась вперед и уверенно посмотрела в объектив, слегка приоткрыв рот.

Санта Димопулос позировала в купальнике.
instagram.com/santadimopulos

Коротко о знаменитости:

  • Санта Димопулос – украинская певица, инфлюэнсер, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", чемпионка мира по фитнесу.

  • В 2009 году стала участницей украинского проекта "Фабрика звёзд-3", музыкальным продюсером которого был Константин Меладзе.

  • В 2020 году артистка принимала участие в популярном танцевальном шоу "Танцы со звездами", где ее партнером стал Максим Леонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос в эффектном купальнике устроила фотосессию на белоснежном песке. На знаменитости было ярко-красное бикини, которое выгодно подчеркнуло пышные формы, мокрые волосы уложены назад, хорошо видно бронзовый загар.

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