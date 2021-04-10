Санта Дімопулос показала гаряче фото з Дубая

Українська виконавиця, колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос влаштувала фотосесію в спокусливому бікіні в Еміратах.

Відповідним stories вона поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній був зелений купальник, а підкреслив літній образ стильний головний убір, який вона приміряла.

Знаменитість позувала на тлі бурхливих хвиль: вона трохи нахилилася вперед і впевнено подивилася в об'єктив, злегка відкривши рот.

Коротко про знаменитість:

Санта Дімопулос – українська співачка, солістка груп "Queens", "ВІА Гра", "Сьоме небо", чемпіонка світу з фітнесу.

У 2009 році стала учасницею українського проєкту "Фабрика зірок-3", музичним продюсером якого був Костянтин Меладзе.

У 2020 році артистка брала участь в популярному танцювальному шоу "Танці з зірками", де її партнером став Максим Леонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос в ефектному купальнику влаштувала фотосесію на білосніжному піску. На знаменитості було яскраво-червоне бікіні, яке вигідно підкреслило пишні форми, мокре волосся зачесане назад, добре видно бронзовий загар.