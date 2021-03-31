Саніна про зйомки 'Орла і Решки' на батьківщині Пабло Ескобара: там процвітає культ силікону

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна побувала в Колумбії, на батьківщині наркобарона Пабло Ескобара, під час зйомок тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років".

Її вразили критерії краси місцевих дівчат, худенькі там не в пошані: якщо у тебе немає великої попи і грудей, ти нікому не сподобаєшся, для цього колумбійки регулярно роблять пластичні операції або носять накладні попи. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Нового каналу.

"Ми занадто різні в питаннях культури. Я зовсім не розумію культу силіконового тіла, який там процвітає. Взагалі не зрозуміла масової ейфорії навколо силіконових поп і грудей", – зазначила Саніна.

Також фронтвумен групи The Hardkiss додала, що не відчувала себе в безпеці в колумбійському містечку Медельїн.

"Було відчуття, що за будь-яким кутом, в кущах може підстерігати якась небезпека. Туристи там – нечасті гості, тому весь час відчувалася якась тривога, – зізналася Саніна. – Небезпечно себе відчувала я і на дорозі – люди там дуже погано водять. За пару днів, які ми знімали "Орла і Решку", бачили масу аварій. Дуже великих і масштабних. У Медельїні є над чим працювати, щоб процвітало і місто, і регіон".

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