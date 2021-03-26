Сальма Гаєк знялася в новій фотосесії і показала ефектні вбрання

Американська акторка мексиканського походження Сальма Гаєк продемонструвала кілька весняних образів, знявшись у новій фотосесії.

Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, спочатку знаменитість з'явилася в легкій сукні з квітковим принтом. Волосся у неї було розпущене, на обличчі природний макіяж.

Потім Сальма приміряла яскраві штани-кльош, скомбінувавши їх із чорною блузою. На ногах в акторки босоніжки коричневого кольору на товстому каблуці.

А для завершального образу зірка вибрала світло-блакитну блузку із широкими рукавами і спідницю до коліна. Підкреслили весняне вбрання акуратні сережки і ніжно-рожева помада.

"Я дуже щаслива, що весна повернулася до нас", – підписала знаменитість свіжі кадри.

Сальма Гаєк приміряла весняне вбрання instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк з'явилася у весняному образі. instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк з'явилася в новому образі. instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк – мексикансько-американська акторка, кінорежисерка і продюсерка. За свою акторську кар'єру вона знялася в більш ніж 30 фільмах. Сальма є першою мексиканкою, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Осадча на прогулянці з'явилася в модних брюках. На знаменитості була білосніжна тепла куртка, чорні штани-кльош, а завершували модний образ кросівки і шапка темно-синього кольору.