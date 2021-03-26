Сальма Хайек снялась в новой фотосессии и показала эффектные наряды

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек продемонстрировала несколько весенних образов, снявшись в новой фотосессии.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, сначала знаменитость появилась в легком платье с цветочным принтом. Волосы у нее были распущены, на лице естественный макияж.

Затем Сальма примерила яркие брюки-клеш, скомбинировав их с черной блузой. На ногах у актрисы босоножки коричневого цвета на толстом каблуке.

А для завершающего образа звезда выбрала светло-голубую блузку с широкими рукавами и юбку до колена. Подчеркнули весенний наряд аккуратные сережки и нежно-розовая помада.

"Я очень счастлива, что весна вернулась к нам", – подписала знаменитость свежие кадры.

Сальма Хайек примерила весенний наряд. instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек появилась в весеннем образе. instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек появилась в новом образе. instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек – мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру она снялась в более чем 30 фильмах. Сальма является первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Осадчая на прогулке появилась в модных брюках. На знаменитости была белоснежная теплая куртка, черные штаны-клеш, а завершали модный образ кроссовки и шапка темно-синего цвета.