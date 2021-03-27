"Руки вверх" у розпал пандемії зібрали "Мінськ-арену" на 14 тисяч осіб: ніяких масок і дистанції

Легендарний російський поп-гурт 90-х "Руки вверх" виступив у Мінську під час пандемії коронавірусу. Колектив дав концерт, на якому зібралося 14 тисяч глядачів.

Попри пандемію і правила, яких повинні дотримуватися глядачі під час концертів, фанати на виступі "Руки вверх" не дотримувалися дистанції й були без захисних масок. Це перший у світі карантинний концерт такого масштабу.

До речі, 27 березня колектив "Руки вверх" відіграє додатковий концерт на одному з найбільших концертних майданчиків у Мінську.

Нагадаємо, "Руки вверх" – російський музичний поп-гурт. До серпня 2006 року складався з Сергія Жукова та Олексія Потєхіна. Колектив став популярним завдяки таким хітам: "Малыш", "Алешка", "Крошка моя" и "Студент".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Руки вверх" 2018 року виступали в окупованому Росією Криму. Примітно, що на афіші адміністрація колективу вказала, що місто Ялта – це Росія, ігноруючи в такий спосіб окупацію півострова.