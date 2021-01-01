Ротару відсвяткувала Новий рік з родиною під Києвом: в мережу потрапили фото і відео

73-річна українська співачка Софія Ротару відсвяткувала Новий рік у колі сім'ї.

Ввечері 31 грудня артистка і її рідні відпочивали в одному з ресторанів Києва, а саму новорічну ніч вони провели разом в домашній обстановці. Про це стало відомо з сторіс в Instagram невістки Софії Михайлівни Світлани Євдокименко.

Дівчина опублікувала короткі відео, на якому видно, як за святковим столом вона сидить зі знаменитою свекрухою, чоловіком Русланом і двома дітьми Сонею і Анатолієм.

Софія Ротару з сім'єю. скріншот з відео

Пізніше Світлана опублікувала кадри в Instagram зі святкування Нового року вдома. На знімках і відео також позувала і співачка Ротару. У ролику син артистки Руслан присвятив тост 2020-му року, і подякував за те, що всі залишилися живі.

Софія Ротару з сім'єю. Instagram Світлани Євдокименко

До слова, Соня Євдокименко нещодавно прилетіла в гості до рідні з США, де працює і живе. З дівчиною також приїхав і її обранець, 32-річний Денис Жаданов, з яким внучка Ротару вже тривалий час зустрічається. При цьому нещодавно артистка зізналася в інтерв'ю, що Соні не варто поспішати з заміжжям, оскільки спочатку необхідно отримати освіту.

Як повідомляв OBOREVATEL раніше Софія Ротару розповіла, як пандемія коронавірусу відбилася на її творчості і як вона пережила самоізоляцію.