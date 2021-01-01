Ротару отпраздновала Новый год с семьей под Киевом: в сеть попали фото и видео

73-летняя украинская певица София Ротару отпраздновала Новый год в кругу семье.

Вечером 31 декабря артистка и ее родные отдыхали в одном из ресторанов Киева, а саму новогоднюю ночь они провели вместе в домашней обстановке. Об этом стало известно из сторис в Instagram невестки Софии Михайловны Светланы Евдокименко.

Девушка опубликовала короткие видео, на котором видно, как за праздничным столом она сидит со знаменитой свекровью, мужем Русланом и двумя детьми Соней и Анатолием.

София Ротару с семьей. скриншот с видео

Позже Светлана опубликовала кадры в Instagram с празднования Нового года дома. На снимках и видео также позировала и певица Ротару. В ролике сын артистки Руслан посвятил тост уходящему 2020-му году, и поблагодарил за то, что все остались живы.

София Ротару с семьей. Instagram Светланы Евдокименко

К слову, Соня Евдокименко не так давно прилетела в гости к родне из США, где работает и живет. С девушкой также приехал и ее избранник, 32-летний Денис Жаданов, с которым внучка Ротару уже продолжительное время встречается. При этом не так давно артистка призналась в интервью, что Соне не стоит спешить с замужеством, поскольку сначала необходимо получить образование.

Как сообщал OBOREVATEL ранее София Ротару рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на ее творчестве и как она пережила самоизоляцию.